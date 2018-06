Réfugiés : comment ce statut est-il attribué ?

Un jihadiste présumé avait obtenu le statut de réfugié politique en France. "Ce statut est attribué selon la Convention de Genève de 1951. L'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (Ofpra) donne ou pas ce statut. En 2017, près de 100 000 personnes ont fait cette demande. Un tiers d'entre elles l'ont obtenu", explique la journaliste Audrey Goutard.

Le profil des candidats

Quels contrôles sont effectués lors de l'attribution du statut de réfugié ? "Il y a énormément de contrôle. L'Ofpra, pour chaque demandeur, interroge les services de renseignement, les services de police, les services étrangers, pour savoir quel est le profil exact et donner ou pas ce droit d'asile. Les agents de cet office, qui reçoivent un par un les demandeurs, connaissent bien la région d'où vient le demandeur et sont en principe capables d'entendre le récit et de discerner s'il y a mensonge ou pas", précise la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT