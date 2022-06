Près de 2 000 migrants tentent d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla

Ils sont arrivés groupés. Près de 2 000 migrants ont essayé d'entrer, vendredi 24 juin, à Melilla depuis le Maroc et 130 y sont parvenus, selon la préfecture de l'enclave espagnole, qui a établi un nouveau bilan de cette entrée massive. Elle avait annoncé un peu plus tôt que plus de 400 avaient tenté de pénétrer dans Melilla.

Les forces de l'ordre espagnoles ont repéré vers 6h40 un groupe s'approchant de la frontière. "Un groupe important de 500 personnes venant de pays d'Afrique subsaharienne" a forcé l'entrée du contrôle aux frontières et "au moins 130 personnes" sont parvenues à entrer dans Melilla, a ajouté un porte-parole de la préfecture.

Situées sur la côte nord du Maroc, Melilla et l'autre enclave espagnole de Ceuta sont les seules frontières terrestres de l'Union européenne sur le continent africain. Elles font régulièrement l'objet de tentatives d'entrée de la part de migrants cherchant à rejoindre l'Europe. Cette tentative d'entrée massive dans l'une des deux enclaves est la première, depuis la normalisation mi-mars, des relations entre Madrid et Rabat, après une brouille diplomatique de près d'un an.