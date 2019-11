Paris : l'évacuation des campements de migrants Porte de la Chapelle a débuté

Le périphérique intérieur parisien est fermé.

L'évacuation de deux campements de migrants situés Porte de la Chapelle, à cheval sur le nord-est parisien et la Seine-Saint-Denis, a débuté vers 6h dans la matinée du jeudi 7 novembre, a constaté l'envoyée spéciale de franceinfo sur place.

600 policiers, 1 200 migrants

600 policiers sont mobilisés pour cette opération qui doit concerner environ 1 200 migrants, selon la préfecture de police de Paris. Cette évacuation provoque des perturbations sur le périphérique parisien : à 6h15, le périphérique intérieur est fermé, la sortie est obligatoire au niveau de la porte de la Chapelle direction le périphérique ouest au niveau de la porte Maillot. Il faut, à 6h20, 40 minutes pour parcourir cinq kilomètres.

Mercredi, lors des annonces gouvernementales sur l'immigration, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait pris "l'engagement d'évacuer d'ici la fin de l'année les campements du nord-est parisien". La préfecture de police de Paris et la préfecture de la région Ile-de-France avaient annoncé dans la foulée que cette évacuation aurait lieu ce jeudi matin.

La maire de Paris, le préfet de région et le préfet de Paris sur place

Le préfet de région Michel Cadot, le préfet de police Didier Lallement et la maire de Paris Anne Hidalgo sont sur place.

"Nous mettons à l'abri, c'est une démarche humanitaire, pour assurer à ceux qui sont des des situations extrêmement difficiles un hébergement, mais nous ne tolèrerons pas de réinstallations", déclare le préfet de police de Paris, Didier Lallement, présent sur les lieux de l'évacuation.

"Cette opération vise non seulement à prendre en charge les migrants, mais aussi à faire cesser ces installations déplorables qui sont sur des délaissés de voiries qui appartiennent à la commune de Paris ou à l'État, il n'est pas possible de laisser les gens dans ces positions-là", assure le préfet de police de Paris.

"On attendait un geste d'hospitalité, on envoie 600 policiers"

"On ne va pas blâmer le gouvernement de réagir enfin à une situation qu'on dénonçait depuis des mois, mais là où on attendait un geste d'hospitalité, on envoie 600 policiers à 5 heures du matin pour mettre les gens à la porte", réagit jeudi 7 novembre sur franceinfo Jean Merckaert, directeur de l’action et du Plaidoyer France Europe du secours catholique : "Espérons qu'une solution d'hébergement soit offerte à chacune des personnes sur place", dit-il.