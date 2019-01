Paris : ces mineurs marocains livrés à eux-mêmes

Ils ont l'habitude d'errer à la tombée de la nuit dans le quartier de la Goutte-d'Or à Paris. Parfois par groupes de deux, comme ici. Difficile d'échanger quelques mots avec ces adolescents. Pour en savoir davantage sur ces jeunes Marocains qui seraient plusieurs dizaines dans les quartiers parisiens, il faut demander aux habitués de ce café. "Ce sont des enfants, le plus grand à 20. Quand ils sont alcoolisés, drogués, ils sont parfois un peu virulents", confie un habitant. Ces mineurs isolés échappent aux associations et à l'État et ont parcouru des milliers de kilomètres pour tenter leur chance en Europe.

20 000 jeunes Marocains partis vers l'Europe

Pour certains, le chemin de l'exil est parfois passé par l'enclave de Ceuta, au nord du Maroc. Les jeunes attendent leur tour aux portes du poste-frontière. Chaque tentative réussie par l'un d'entre eux renforce la détermination des autres. Beaucoup de ces jeunes se réunissent à Tanger, la grande ville du nord du Maroc, avant de tenter la traversée vers l'Europe. Leurs récits difficiles révoltent Taieb Bouchiba, de l'association "Touche pas à mon enfant". "Si on ne peut pas les aider, c'est que nous ne sommes pas des êtres humains", selon lui.



L'Europe reste un Eldorado pour les adolescents marocains. La tentation déchire des familles. Les associations estiment à 20 000 le nombre de jeunes Marocains partis vers l'Europe. Beaucoup n'ont plus donné de signe de vie à leur famille.

