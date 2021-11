Naufrage de migrants : les habitants de Calais émus par le drame

L. Feuerstein, B. Six, J. Debraux, V. Bouffartigue, A. Lepinay, L. Haffaf, S. Gurak, F. Belloutti, O. Cuinat, V. Castel

Au lendemain du drame survenu au large de Calais (Nord-Pas-de-Calais), mercredi 24 novembre, et qui a provoqué la mort de 27 migrants, la ville se rassemble pour rendre hommage aux victimes.

Les Calaisiens se recueillent, en compagnie des associations humanitaires, afin de rendre hommage aux 27 victimes du naufrage d'une embarcation de réfugiés, au large de Calais, mercredi 24 novembre. Une veillée a été effectuée par une centaine d'habitants. Tous sont émus par le drame, mais également en colère. "C'est une horreur, on connaît ça maintenant depuis des années, ce n'est pas possible", témoigne une femme.

Une enquête a été ouverte



Tout s'est produit mercredi après-midi. Alors qu'un pêcheur circule, il remarque des corps flotter sur l'eau. Il se rue immédiatement et lance un appel à l'aide à tous les bateaux du secteur, alors que près de 15 personnes étaient passées par-dessus bord. Au final, 27 migrants décèdent, dont 7 femmes et 3 mineurs. Deux migrants survivent au drame et sont ramenés sur la terre ferme. "J'ai ramassé une femme enceinte, malheureusement, puis un petit jeune", déclare Charles Devos, de la Société nationale de sauvetage en mer, encore marqué par le drame. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame.