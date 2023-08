Naufrage de migrants dans la Manche : "Le laxisme migratoire crée des morts", estime le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henry Dumont

Le député LR du Pas-de-Calais, Pierre-Henry Dumont s'est exprimé sur franceinfo dimanche à propos du naufrage d'une embarcation transportant des personnes qui voulaient rejoindre l'Angleterre.

Le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henry Dumont estime sur franceinfo dimanche 13 août que "le laxisme migratoire crée des morts dans la Manche", alors que six personnes sont mortes samedi matin dans un naufrage au large de Sangatte (Pas-de-Calais), et 59 naufragés secourus en mer, indiquait la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

franceinfo : Ce nouveau naufrage de migrants, cela signe-t-il un échec de la France ou du Royaume-Uni ?

Pierre-Henry Dumont (LR) : C'est l'échec de tout le monde. C'est un drame que nous, élus locaux, craignions depuis très longtemps. On a eu des conditions météo qui étaient très mauvaises, qui n'ont pas permis de traverser ces deux dernières semaines, et on a une recrudescence des traversées depuis maintenant deux ou trois jours. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. On se souvient du drame de novembre 2021 avec 27 migrants qui sont décédés, mais on a tous les mois des morts sur le Calaisis ; des gens qui sont noyés, des gens qui sont écrasés par des TER parce que les autorités laissent des camps de migrants à proximité immédiate des voies de chemin de fer. C'est malheureusement le quotidien de ce qu'on vit sur place.

Que peut-on faire de plus pour empêcher des traversées de la Manche ?

Près de 50% des départs sont empêchés. C'est autant de vies qui sont sauvées. On remonte déjà les filières de passeurs. Mais pour acheter un bateau pneumatique, il suffit de le commander sur internet, et il suffit de demander [aux migrants], tous veulent traverser. Tous veulent aller au Royaume-Uni parce que c'est plus facile pour eux de trouver un emploi, parce que beaucoup sont anglophones, car ils ont de la famille au Royaume-Uni et que le travail au noir y est beaucoup plus simple. Le communautarisme qui règne au Royaume-Uni facilite l'intégration de personnes qui ne parlent pas la langue dans certains cas.

Faut-il que le Royaume-Uni durcisse sa législation pour limiter les tentatives de traversée ?

Il faut évidemment qu'ils fassent ce travail. Ils ont également lancé des grandes campagnes législatives pour rendre plus dissuasive l'arrivée au Royaume-Uni, avec l'impossibilité de demander la demande d'asile sur les arrivées de façon irrégulière. Il y a le fait d'être renvoyé dans un pays tiers si la demande d'asile est rejetée ou si elle n'est pas conforme au nouveau droit britannique. On verra si ça fonctionne.

"En France, c'est aussi là l'enjeu de la prochaine loi immigration qui a été repoussée depuis maintenant près d'un an". Pierre-Henry Dumont à franceinfo

La réalité, c'est que l'angélisme, le laxisme migratoire créent des morts dans la Manche. Chaque mois qui n'est pas utilisé au Parlement pour travailler sur ce sujet, pour faire du Calaisis une bande où il y aurait une tolérance zéro migrant, permet à des passeurs de faire leur business de la mort.

Faut-il mettre en place des voies de passage légales et protégées ?

C'est évident qu'on est obligé aujourd'hui d'avoir une voie de passage sûre. Je le dis sans cesse aux autorités britanniques. Ici, la frontière est de plus en plus fermée et c'est leur droit. Il faut quand même créer, en contrepartie, une voie de passage sûre. Prenez par exemple le cas des mineurs. Depuis sa sortie de l'Union européenne, du Royaume-Uni n'applique plus le règlement Dublin qui, bien que décrié, régule la possibilité pour les mineurs de pouvoir aller dans un pays européen. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilités pour les mineurs de pratiquer le regroupement familial chez une tante ou un oncle qui vit au Royaume-Uni.

C'est au Royaume-Uni maintenant de mettre en place. Mais la France a un rôle à jouer, par exemple en continuant de démanteler les camps. Ce sont des points de fixation où les passeurs peuvent faire leur business de la mort.