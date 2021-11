Naufrage de migrants dans la Manche : la première victime identifiée est une femme kurde

Elle s'appellait Maryam Nuri Mohamed Amin. Agée de 24 ans, cette jeune femme kurde est la première victime identifiée du naufrage dans la Manche qui a causé la mort de 27 personnes, mercredi 24 novembre. Interrogé par la BBC (en anglais), son fiancé explique que sa compagne était en train de lui écrire sur Snapchat quand le canot sur lequel elle se trouvait a commencé à se dégonfler.

La jeune femme a essayé de le rassurer en lui disant qu'ils seraient secourus, mais les secours sont arrivés trop tard. Au total, 17 hommes, sept femmes et trois jeunes sont morts lors de ce drame survenu au large de Calais.

Selon son fiancé, Maryam, surnommée "Baran", était présente sur le bateau avec un membre de sa famille. Il explique ne pas avoir été au courant que Maryam tentait cette traversée vers le Royaume-Uni et que son arrivée était censée être une surprise. L'oncle de Maryam a confirmé auprès de la BBC que sa nièce faisait partie de l'embarcation.

