Mort de 71 migrants dans un camion en Autriche en 2015 : 25 ans de prison ferme pour les principaux accusés

Les victimes (59 hommes, huit femmes et quatre enfants, dont un bébé), originaires de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, avaient été prises en charge près de la frontière serbe en Hongrie le 26 août 2015, espérant rejoindre l'Allemagne, au plus fort de la crise migratoire qui avait mis des dizaines de milliers d'exilés sur les routes.

Le camion dans lequel ont été retrouvés les corps de 71 migrants, le long de l'autoroute A4 en Autriche, le 27 août 2015. (HERBERT P. OCZERET / APA / AFP)