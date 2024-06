Migration : les traversées et tentatives de traversées clandestines de la Manche en baisse de 26% sur un an

Les traversées et tentatives de traversées clandestines de la Manche, à bord de navires de fortune, ont baissé de 26% entre avril 2024 et avril 2023, selon une note de la Direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) et de l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim), consultée par France Inter et franceinfo.

En avril 2023, 130 petites embarcations, appelées "small boats" ont quitté la France en direction du Royaume-Uni. 53 traversées ont été réussies (41%). 4 445 migrants sont montés à bord de ces navires. La moitié d'entre eux ont réussi la traversée, selon ce document. En avril 2024, 96 "small boats" sont partis des plages de la Manche en direction des côtes britanniques, notamment dans les "zones Leffrinckoucke à Grand-Fort-Philippe" (Nord), "Oye-Plage à Hemmes d'Oye" (Pas-de-Calais), "Wimereux à Le Portel" (Pas-de-Calais). Un chiffre en baisse donc de 26% sur un an. Un tiers des embarcations (33) ont réussi la traversée.

"3 567 migrants ont tenté ou réussi le passage en small boat" en avril dernier, soit une baisse de 20% sur un an. Parmi eux, 1 660 (47%) ont réussi la traversée." Note de la DNPAF et de l'Oltim consultée par franceinfo

La DNPAF et l'Oltim relèvent aussi que le "nombre moyen de passagers par bateau est en augmentation (50 contre 42 en avril 2023)".

Des migrants de plus en plus agressifs face à l'intervention des forces de l'ordre

76% des départs ont lieu entre minuit et 9 heures du matin. 76% des "small boats" qui ont réussi la traversée sont partis entre 3 heures et 9 heures du matin, selon cette note. Le Pas-de-Calais reste le département "le plus affecté (52% des événements) mais le Nord fait désormais face à une pression migratoire importante".

La Direction nationale de la police aux frontières et l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants expliquent que "les groupes de migrants n'hésitent plus à s'opposer à l'action des forces de sécurité intérieure et protéger la mise à l'eau de leur embarcation en plaçant les femmes et enfants en avant s'il le faut ou en poursuivant les forces de sécurité pour tenter de leur asséner des coups de bâton ou de barre de fer".

Les tentatives augmentent en 2024, sauf en avril en raison de la météo

Depuis le début de l’année 2024, la DNPAF et l'Oltim recensent 396 traversées ou tentatives de traversées. Un chiffre en hausse de 2% par rapport à la même période en 2023. 147 "small boats" (37%) ont réussi la traversée. 14 083 migrants ont tenté ou réussi à rejoindre les côtes britanniques, soit 10% de plus par rapport aux quatre premiers mois de l'année 2023. La moitié d'entre eux (7 084) ont réussi leur traversée de la Manche.

Les Vietnamiens occupent "le premier rang des nationalités interceptées à bord de small boats" depuis le début de l'année 2024 ("21% du volume global"). Arrivent ensuite les Afghans (20%), les Syriens (11%), les Iraniens (11%) et les Érythréens (10%). La note souligne qu'un accord a été signé le 17 avril entre le Royaume-Uni et le Vietnam pour "renforcer la coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine et d'empêcher les Vietnamiens de risquer leur vie en traversant la Manche". Les deux pays se sont "engagés à conduire conjointement des campagnes de communication à caractère dissuasif, accroître le partage de renseignements pour lutter contre l'utilisation abusive de visas, faciliter la procédure de retour, élaborer un plan d'action commun pour lutter contre la traite d’êtres humains, favoriser le partage d’information ou encore promouvoir les entrées par des routes légales".

La présence des Vietnamiens "se confirme en avril 2024". Ils "représentent de nouveau la première arrivée au Royaume-Uni (23% des migrants ayant réussi la traversée en avril)". À noter que sur le mois d'avril, les traversées et tentatives de traversées illégales ont baissé de 26%. "Des conditions météorologiques moins favorables qu'en mars 2024 ont limité en partie les départs à destination du Royaume-Uni, explique la note. Le maillage effectué par les forces de sécurité intérieure a permis d’empêcher les deux tiers des tentatives de traversées (66%) et plus de la moitié des individus (53%)".