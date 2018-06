Migrants : un sommet européen explosif

Cela fait déjà plusieurs heures que 16 chefs d'Etat et de gouvernement européens débattent de la situation de l'Europe, confrontée à une crise migratoire sans précédent. Un sujet explosif, entre calculs politiques et déclarations polémiques, qui voit ce sommet se dérouler dans un climat très tendu, notamment entre la France et l'Italie. Dès son arrivée, Emmanuel Macron a donné le ton : "Sur ce sujet, la France n'a de leçons à recevoir de personne. Nous sommes le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile cette année", a déclaré le président de la République en prélude au début des débats.

Le "Lifeline" toujours bloqué en mer

Pendant ce temps, les 230 migrants présents sur le navire humanitaire allemand "Lifeline" sont toujours bloqués en Méditerranée, au sud de la Sicile, otages d'une impasse diplomatique.

