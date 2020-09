Grèce : un incendie embrase le camp de Lesbos qui héberge plus de 12 000 demandeurs d'asile

"L'île de Lesbos est déclarée en état d'urgence" a affirmé mercredi 9 septembre sur la chaîne de télévision publique ERT, le porte-parole du gouvernement grec, Stelios Petsas. Une opération de sauvetage d'envergure est en cours dans l'emblématique et surpeuplé camp de migrants de Moria, sur l'île grecque de Lesbos, où plusieurs feux se sont déclenchés mercredi au petit matin, selon les pompiers grecs. "Des feux épars dans la prairie autour du camp, mais aussi à l'intérieur de la structure", mobilisent 25 pompiers et 10 véhicules pour évacuer le camp qui héberge près de 12 700 demandeurs d'asile, quatre fois sa capacité d'accueil. Une réunion gouvernementale doit se tenir dans la matinée "pour examiner la situation à Moria et les mesures qui vont être prises", annonce le gouvernement.

Les pompiers précisent que pour l'instant "il n'y a pas de victimes, mais quelques blessés légers avec des problèmes respiratoires dus à la fumée". Selon un photographe sur place, "la quasi-totalité du camp est en feu, aussi bien à l'intérieur que les tentes qui se trouvent à l'extérieur dans l'oliveraie". "Des demandeurs d'asile fuient le camp à pied en direction du port de Mytilène mais sont bloqués par les véhicules des forces de l'ordre", ajoute-t-il.

Update: fires seem out of control. Moria is burning and this means Lesvos is burning and where are all the people now with their talks and promises? We are alone on this island and this fire is a fire in all of Europe but it only destroys our island https://t.co/Kw42ZAG20Y #moria pic.twitter.com/09K2Nt8pWC