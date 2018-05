Migrants : un camp évacué à Paris

Le plus grand camp de migrants de Paris a été démantelé. À l'aube, ce mercredi 30 mai, près de 600 CRS l'ont évacué dans le calme. Dans les immenses files d'attente se trouvent surtout des hommes originaires d'Afghanistan ou d'Afrique de l'Est. Contrôlés un à un, ils sont ensuite expulsés, emportant leurs quelques affaires sous le bras. Il n'y a pas eu de résistance pour quitter les lieux. Les migrants laissent derrière eux des centaines de tentes et des conditions de vie déplorables.

D'autres expulsions sont prévues

Dans la matinée, 1 016 personnes ont été évacuées, ce qui, pour les militants associatifs, est un nombre moins élevé que prévu. En milieu de matinée, les bus sont partis à destination de 24 lieux d'accueil répartis dans toute l'Île-de-France. Le temps que leur situation soit examinée, les réfugiés vivront quelques semaines dans des tentes de la sécurité civile. Ils pourraient être rejoints par d'autres migrants, d'autres évacuations sont prévues. En trois ans, dans la capitale, 35 camps ont déjà été évacués.

