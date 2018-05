DIRECT. Paris : les forces de l'ordre évacuent le camp du Millénaire, porte de la Villette, où vivent près de 1 600 migrants

Ce qu'il faut savoir

C'est la 35e opération du genre dans la capitale depuis 2015. Les forces de l'ordre procèdent, depuis 6 heures du matin, mercredi 30 mai, à l'évacuation du plus gros campement de Paris, dit du Millénaire, près de la porte de la Villette, qui rassemble près de 1 600 migrants. Suivez sur franceinfo l'évolution de la situation.

Une opération réclamée de longue date par Anne Hidalgo. L'opération de mise à l'abri, réclamée depuis plusieurs semaines par la mairie de Paris, a été confiée par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, au préfet d'Île-de-France, Michel Cadot, associé à la préfecture de police de Paris. Les associations d'aide aux migrants et des employés de la ville de Paris seront également présents.

Des places d'hébergement ouvertes. Près de 780 places d'hébergement ont été ouvertes à Paris intra muros et des gymnases ont été réquisitionnés en Île-de-France, le temps d'examiner la situation administrative des migrants. Les mineurs isolés, femmes, enfants et familles seront orientés vers des structures spécifiques.

Et après ? Passé l'examen de leur situation, qui devrait prendre quelques jours au moins, les migrants pourront être réorientés vers des centres d'accueil dédiés et entamer une procédure d'asile ou choisir de quitter les structures.

Les deux autres camps évacués "dès que possible". "Les autres campements seront évacués dès que possible et si possible la semaine prochaine", a annoncé à la presse Michel Cadot lors de l'évacuation du campement du Millénaire. Il s'agit de ceux du canal Saint-Martin, où vivent quelque 800 migrants, et de la porte de la Chapelle, où sont installés entre 300 et 400 personnes.