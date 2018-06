Migrants : nouvelles tensions franco-italiennes

D'apparence paisible, la ville de Vintimille, en Italie, est pourtant l'un des symboles de la crise migratoire. Ce matin, à quelques mètres de la gare, des dizaines de migrants tuent le temps, comme ce jeune Gambien. Tous n'ont qu'un seul but : passer la frontière.

L'Italie, premier pays d'arrivée des migrants

Vintimille est devenue pour eux une impasse. Depuis 2015, les migrants qui passent la frontière sont systématiquement refoulés par la police française car ils ont été enregistrés en Italie. La situation exaspère les habitants. L'Italie est devenue le premier pays d'arrivée des migrants : plus de 13 800 depuis le 1er janvier 2018. Elle est devant la Grèce (11 236 arrivées) et l'Espagne (8 309 arrivées). Hier, alors que le Premier ministre espagnol et le président français faisaient une proposition pour mieux gérer la répartition des migrants, Matteo Salvini s'en est pris une nouvelle fois à Emmanuel Macron.