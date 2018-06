Italie : le recensement des Roms, un coup politique de Salvini

C'est plus qu'une simple provocation. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur en Italie, est persuadé que c'est en tapant du poing sur la table qu'il va pouvoir faire changer les choses. Sur les migrants, c'est en bonne voie en créant un problème pour ses partenaires européens. S'agissant des Roms, il y a une grande part de démagogie. En demandant le recensement des Roms qui est inutile, selon François Beaudonnet, le correspondant de France 3 en Italie, il va plaire à l'opinion publique italienne.

Ce qui est en train de se jouer, c'est un combat de chefs entre Luigi Di Maio, le patron du Mouvement 5 étoiles, et lui. Il est en train de le marginaliser au sein du gouvernement alors même que ce dernier avait obtenu deux fois plus de voix que lui lors des dernières élections. Matteo Salvini se met dans le sillage des Orban, Erdogan et Trump.

