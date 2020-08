Migrants : les traversées de la Manche s'accélèrent, la tension monte

C’est quasiment du jamais-vu. Dix, quinze ou vingt canots pneumatiques par jour remplis de migrants tentent la traversée de la Manche. La météo clémente encourage sans doute les passeurs à accélérer les cadences, mais ce n’est pas la seule raison. "Les traversées en camion sont plus difficiles car il y a plus de contrôles", explique Pierre Roques, de l’association Utopia 56, qui estime que ça rapporte beaucoup aux passeurs et que ça crée de "l’émulation" entre eux.

4 500 migrants ont réussi à traverser en 2020

Le nombre de migrants qui parviennent au Royaume-Uni explose, deux fois plus qu’en 2019. La maire de Calais accuse les Britanniques de ne rien faire pour les empêcher de venir. De son côté, le gouvernement de Boris Johnson a déployé l’armée et reproche à la France de ne pas en faire assez. Le Premier ministre s’engage à durcir les conditions d’accueil. Les deux pays sont en train de finaliser un plan de lutte contre les traversées illégales.

