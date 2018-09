Migrants : les premiers réfugiés arrivent à Châteaudouble

C'est un cas qui va cristalliser les positions entre pro et anti-migrants. La commune de Châteaudouble (Var) va accueillir quelque 70 migrants dans l'ancienne maison de retraite. Une dizaine viennent tout juste d'arriver lundi 17 septembre depuis Marseille (Bouches-du-Rhône). "Je pense que la vie va être un peu difficile au début. On nous a mis ici, on ne nous a pas demandé notre avis", explique Fouad, réfugié afghan et peintre en bâtiment, qui se verrait bien s'installer dans la commune.

Marine Le Pen avait voulu faire du village un point de polémique

L'ancienne maison de retraite a été rénovée et accueillera 72 migrants en attendant que leur demande d'asile soit examinée. Dans le village, l'arrivée ne crée pas un émoi exacerbé. C'est surtout l'arrivée de Marine Le Pen la semaine passée qui a remué les habitants. "Nous n'avons pas besoin de parti politique dans notre village, on est assez grand pour gérer les affaires qui s'y passent", explique Laure, une habitante.

Le JT

Les autres sujets du JT