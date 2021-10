Migrants : les frontières entre la Bosnie et de la Croatie théâtres de violences

En pleine forêt de Bosnie-Herzégovine, des hommes vêtus de noir et cagoulés rôdent. Ils matraquent violemment d'autres hommes. Il s'agit de migrants qui tentent d'entrer en Croatie, et de rejoindre ainsi l'Union européenne. Au loin, on distingue des cris de douleur. Refoulés en Bosnie, des hommes originaires d'Afghanistan et du Pakistan dévoilent d'impressionnantes blessures.



Bruxelles ouvre une enquête

Des images tournées au printemps dernier, à la frontière entre la Croatie, membre de l'Union européenne, et la Bosnie-Herzégovine. Elles proviennent d'une longue enquête menée pendant huit mois par Lighthouse Report, des journalistes européens. Ils ont montré que les migrants sont reconduits à la frontière dans des camionnettes, une pratique illégale au sein de l'UE. L'enquête met en cause des policiers croates qui font partie de l'opération "Corridor", une mission prévue initialement pour lutter contre les contrefaçons.