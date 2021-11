Migrants : Gérald Darmanin annule la venue de son homologue britannique à la réunion prévue dimanche en réponse aux propos de Boris Johnson

Le ton monte. Gérald Darmanin a annulé, vendredi 26 novembre, l'invitation de son homologue britannique, Priti Patel, à la réunion prévue dimanche sur le dossier des migrants. Le ministre de l'Intérieur répond ainsi aux propos de Boris Johnson demandant à la France de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne. Ce différend intervient moins de deux jours après le naufrage d'un navire au large de Calais, qui a entraîné la mort de 27 migrants.

"Nous considérons la lettre publique du Premier ministre britannique inadmissible et contraire à nos discussions entre homologues. Par conséquent, Priti Patel n'est plus conviée dimanche à la réunion interministérielle", a précisé l'entourage du ministre de l'Intérieur. La réunion est cependant maintenue avec la Belgique, les Pays Bas, l'Allemagne et la Commission européenne.

Jeudi soir, Boris Johnson a demandé à la France de reprendre les migrants qui seraient arrivés illégalement en Grande-Bretagne pour résoudre le problème migratoire. Une lettre "indigente sur le fond et totalement déplacée sur la forme", selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, vendredi 26 novembre sur BFMTV.