Migrants : explosion des naufrages et des morts en mer Méditerranée

Le naufrage a eu lieu au large de la Libye dans la nuit de lundi à mardi. Les quelques survivants ont été secourus par la marine libyenne. Ils sont restés des heures dans l'eau, accrochés à des débris de leur bateau, qui transportait une centaine de migrants. "On a fait des recherches après l'opération de sauvetage. On n'a même pas retrouvé de corps. La mer était très agitée", raconte Nasser al-Gammoudi, commandant de la vedette Sabratha.

300 vies sauvées mardi

Depuis le début de l'année, plus de 160 migrants sont déjà portés disparus en Méditerranée, probablement morts. Le nombre de réfugiés noyés en mer avait pourtant diminué depuis deux ans. Il était passé de 5 000 en 2016 à 3 116 en 2017. Mais depuis deux semaines, les naufrages d'embarcations se multiplient. Plus de 300 migrants ont été secourus pour la seule journée de mardi. On craint déjà une nouvelle année noire en méditerranée.

