Migrants : collision meurtrière avec un TER dans les Pyrénées-Atlantiques

C. Guttin, D. Basier, T. Breton, A. Irosbehere, O. Etchegaray, Y. Kadouch

Un TER a percuté quatre hommes, faisant trois morts et un blessé transporté à l'hôpital dans un état critique. La collision a eu lieu à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), à 500 mètres de la gare de Saint-Jean-de-Luz, mardi 12 octobre. Le conducteur a aperçu les quatre personnes allongées sur les rails et a freiné en urgence. Mais, à 92 km/h, le TER met plus de 300 mètres pour s'arrêter. Impossible d'éviter l'impact. "Manifestement, ces personnes n'étaient pas en train de circuler sur la voie. Si elles avaient été en train de circuler, elles auraient sans doute pu éviter le train", a expliqué Jérôme Bourrier, procureur de la République de Bayonne.

Un seul survivant

Les quatre personnes seraient des migrants en provenance d'Espagne. Un seul a été identifié mardi soir : un jeune de 21 ans d'origine algérienne. L'une des victimes a pu être secourue grâce à l'arrivée des forces de l'ordre arrivées quelques minutes après le drame. Son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête menée par le commissariat de Saint-Jean-de-Luz et la police judiciaire de Bayonne est en cours.