Migrants : cachés dans des matelas

Deux matelas transportés sur le toit d'une fourgonnette, repérés par des membres de la Guardia Civil espagnole. Ils sont posés délicatement sur le sol. Les gardes-frontières sont convaincus que les couchages sont suspects. Le conducteur a pris la fuite dès qu'ils ont voulu inspecter le véhicule et leur pressentiment est juste. Ils découpent la toile du premier matelas au couteau. À l'intérieur, un adolescent visage hagard et regard ébloui par la lumière. Même découverte sur le deuxième couchage. La mousse a été retirée pour qu'un être humain puisse s'allonger; sains et saufs, ces adolescents étaient prêts à tout risquer pour rejoindre l'Espagne.

Symbole de la détermination des migrants

Ils ont été arrêtés à Melilla, enclave espagnole en territoire marocain. Leur but était de rejoindre l'Espagne, désormais première porte d'entrée des migrants en Europe. En janvier 2017, les mêmes gardes civils avaient retrouvé un Guinéen dans une valise, lui aussi rêvait d'Espagne. Même tentative, pour un homme dissimulé dans le tableau de bord d'une voiture. Images symbole de la détermination des migrants.

