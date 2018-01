Migrants : 100 000 demandes d'asile reçues en 2016

Le nouveau centre humanitaire pour migrants, situé porte de la Chapelle à Paris, ne parvient pas à faire face à l'arrivée des réfugiés dans la capitale. À quelques mètres de là, certains sont sans abri. Sans statut, tous disent avoir fui leur pays. Ils viennent d'Afghanistan, de Syrie, du Soudan ou de Libye. Certains sont arrivés d'abord en Italie, souvent ballotés de pays en pays. Depuis 2015, plus de 1,4 million de personnes sont arrivées en Europe par la mer Méditerranée avec pour conséquence, un niveau record de demandes d'asile dans l'Union européenne : 1,26 million de personnes.

+17% de demandes d'asile en 2016

L'Allemagne est le pays qui accueille le plus de migrants avec 445 000 asiles accordés en 2016, loin devant la France, qui n'en a accordé que 27 000. Et ce sont 100 000 demandes d'asile que notre pays a reçues l'année dernière, 17% de plus qu'en 2016.

