Loi sur l'immigration : l'exercice d'équilibriste d'Emmanuel Macron

Le projet du gouvernement qui vise à rendre plus strictes les conditions d'accueil des migrants fait polémique. "Vous connaissez le fameux 'et en même temps', d'Emmanuel Macron", rappelle Danielle Sportiello. "Voilà la formule soumise à l'épreuve des faits, puisque le président Macron va devoir concilier l'humanité et la fermeté dans son projet de loi qui prévoit de renforcer les contrôles des demandeurs d'asile".

Un projet de loi est contesté par les associations de défense des migrants

Les travaux pratiques commencent mardi 16 janvier. "En décidant de se rendre à Calais, la ville symbole de l'impuissance des gouvernements successifs face aux migrants, Emmanuel Macron prend un risque, mais un risque calculé", estime la journaliste. "Face à l'exaspération des habitants de Calais, il va pouvoir justifier le durcissement de sa politique migratoire." Car ce projet de loi est contesté par les associations de défense des migrants, par le Parti socialiste, par une partie de la majorité, car de nombreux députés sont issus du PS, sans compter les plaidoyers répétés du pape en faveur de la politique d'accueil des migrants. "Mais Emmanuel Macron joue l'opinion publique qui est favorable à un durcissement des conditions d'accueil, et il coupe l'herbe sous le pied de Laurent Wauquiez au parti Les Républicains et de Marine Le Pen au Front national."

