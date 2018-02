Loi asile et immigration : un rapport contesté

Changer le regard sur ceux qui arrivent, tel est l'ambition de ce nouveau rapport sur l'intégration. En 2017, plus de 100 000 demandes d'asile ont été enregistrées en France. Mais pour ces réfugiés, décrocher un emploi relève du véritable parcours du combattant. Seul un étranger sur trois trouve un emploi dans les cinq années qui suivent son arrivée. Néanmoins, selon ce rapport, c'est bien par l'insertion professionnelle que peut se faire l'intégration.

La mesure phare de ce rapport : autoriser les demandeurs d'asile à travailler après les six mois suivants leur arrivée. Remis ce lundi au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre, le rapport tombe à pic dans un contexte tendu sur ces questions. Il sera présenté le mercredi 21 février au Conseil des ministres, mais est d'ores et déjà contesté par une partie de La République en marche.

