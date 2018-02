Le brief politique. Édouard Philippe démineur en chef du projet de loi Asile-Immigration

Le Premier ministre Édouard Philippe lors d’une session de questions au gouvernement le 14 février 2018. (BERTRAND GUAY / AFP)

Plus que jamais, le Premier ministre Édouard Philippe se fait le démineur en chef sur le projet de loi Asile-Immigration qui sera présenté mercredi prochain en conseil des ministres. Le Premier ministre a déjà reçu à deux reprises les associations qui viennent en aide aux migrants. Il a rencontré les parlementaires qui travaillent sur le sujet aussi. Édouard Philippe fera un déplacement lundi 19 février accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sur le thème de l'accueil des réfugiés et de l'intégration... Alors que cette loi asile-immigration fait gronder : associations, avocats, opposition, et même certains députés de la majorité.

La note du brief

La note du jour est un zéro pointé pour Nicolas Hulot : le ministre de la Transition écologique, mis en cause par le magazine Ebdo la semaine dernière en exhumant une ancienne plainte pour viol classée sans suite, a séché la remise du prix du Trombinoscope hier soir à l'Assemblée. Il a été désigné personnalité politique de l'année 2017 et n'est pas venu, contrairement aux autres lauréats, parmi lesquels Christophe Castaner, Gilles Siméoni ou Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation était pourtant ensuite l'invité de l'Émission politique sur France 2...