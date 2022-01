Livres : "Liberté, ma dernière frontière" ou comment Abdul Waheed Zazaï a échappé aux talibans

Invité sur le plateau du 23h du jeudi 27 janvier, Abdul Waheed Zazaï, co-auteur avec Julie Eva de Liberté, ma dernière frontière, livre un témoignage poignant. Il raconte son parcours pour échapper aux talibans. “Les passeurs jouaient avec notre vie (...), ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient, pour eux, l’important c’était l’argent”, raconte celui qui a rencontré l’auteur et romancière Julie Eva à son arrivée à Strasbourg (Bas-Rhin).





6 000 kilomètres en six mois



Abdul Waheed Zazaï est âgé de 15 ans, quand sa famille lui dit qu’il faut partir, sans quoi soit l’armée afghane l’enrôlera, soit ce seront les talibans. L’adolescent, qui n’a pas du tout envie de quitter sa famille, part malgré tout et passe par le Pakistan, l’Iran, la Turquie, la Bulgarie, ainsi que la Serbie, l’Italie et la France. Un parcours long de 6 000 kilomètres, réalisé en six mois à pied, afin d’éviter la dangereuse traversée de la méditerranée.