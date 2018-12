"Les Français c'est des racistes" : la photo de cette banderole partagée sur Facebook a en réalité été détournée

Ce cliché a été partagé près de 10 000 fois sur le réseau social. Mais l'AFP révèle que l'image a été manipulée.

"On les aide mais on est racistes ?" s'indigne un internaute sur Facebook, partageant une image montrant une banderole où l'on peut lire "Les Français c'est des racistes", accolée à une photo d'une file d'attente devant une caisse d'allocations familiales. Publié le 12 décembre, ce post a été partagé plus de 9 000 fois, relève @AfpFactuel, le compte Twitter de l'agence de presse dédié au fact-checking.

Un post FB partagé plus de 9.300 fois montre une banderole arborant le slogan "Les Français c'est des racistes" et la compare avec une file d'attente devant une caisse d'allocation familiale. Mais l'on retrouve plusieurs images où cette banderole affiche un tout autre message 1/4 pic.twitter.com/v5dpk7JJql — AFP Factuel (@AfpFactuel) 17 décembre 2018

"On les aide mais on est raciste ?", demande le post. Mais l'image a été manipulée. Sur ce cliché illustrant un article de @lavoixdunord, on retrouve exactement les mêmes personnes, dans les mêmes positions, et le slogan est: "liberté de circuler" et de s'installer" 2/4 pic.twitter.com/NjVdlBJQ65 — AFP Factuel (@AfpFactuel) 17 décembre 2018

Autre indice de taille : le photomontage a été bâclé, et l'on peut encore apercevoir un morceau du mot "liberté", sous le bras droit d'un manifestant 3/4 pic.twitter.com/IavSEenpWO — AFP Factuel (@AfpFactuel) 17 décembre 2018

Par ailleurs, on retrouve 2 vidéos, Youtube tournées par des collectifs, et qui montrent cette même banderole sous un autre angle. Elles affirment que ces images ont été prises lors d'une manifestations de migrants le 23/01/2016 à Calais https://t.co/1qkMHawb6A #AFP 4/4 pic.twitter.com/WeHwymT7Db — AFP Factuel (@AfpFactuel) 17 décembre 2018

L'AFP révèle que l'image a été manipulée et que le photomontage a été bâclé. Sur la banderole originale, on pouvait lire "Liberté de circuler et de s'installer". Cette banderole est d'ailleurs visible sur une vidéo de l'agence Taranis News, tournée à Calais le 23 janvier 2016.