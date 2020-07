L'Italie immobilise le navire humanitaire "Ocean Viking" en raison d'"irrégularités techniques"

Le bateau avait été autorisé, début juillet, à débarquer en Sicile 180 migrants secourus en mer par l'ONG SOS Méditerranée.

Le navire humanitaire Ocean Viking, affrété par l'ONG SOS Méditerranée, a été immobilisé mercredi 22 juillet par les gardes-côtes italiens en raison d'"irrégularités techniques". Le bateau humanitaire avait été autorisé à débarquer 180 migrants qu'il avait secourus en mer, à Porto Empedocle (Sicile), le 7 juillet. Ces derniers avaient ensuite été transférés sur un ferry pour y observer deux semaines de quarantaine, avant leur accueil à terre. Le navire, qui avait été sommé de mouiller au large du port sicilien, devait repartir vers Marseille, après une période de quatorzaine également observée par l'équipage.

Les autorités italiennes ont levé la quarantaine mardi, mais le navire a été immobilisé, dès le lendemain. Une inspection a révélé "plusieurs irrégularités techniques et opérationnelles", selon un communiqué des gardes-côtes italiens. Ces manquements, non précisés, sont "de nature à compromettre non seulement la sécurité du navire et de l'équipage mais aussi des personnes qui ont été et qui pourraient être récupérées à bord". Le communiqué fait également état de "violations de la réglementation visant à protéger le milieu marin", et le navire fait l'objet depuis d'une mesure de "rétention administrative" jusqu'à correction des irrégularités.

"Harcèlement administratif"

"Ces trois derniers mois, le même argument sur la sécurité a été utilisée par les autorités italiennes pour immobiliser quatre navires d'ONG", a affirmé Frédéric Penard, directeur des opérations de SOS Méditerranée, dans un communiqué. L'ONG dénonce le "harcèlement administratif" dont elle se dit victime, destiné à "empêcher l'activité de sauvetage des navires des ONG". Début juillet, une mesure similaire a visé le Sea Watch 3, un autre navire d'ONG secourant les migrants en mer.

COMMUNIQUE Après une inspection de 11 heures menée par les garde-côtes italiens le 22 juillet dans le port de Porto Empedocle en Sicile, l'#OceanViking est détenu par les autorités italiennes. 1/2 ➡️ https://t.co/xc82CLwSnU — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) July 22, 2020

Après une longue interruption due notamment à la pandémie de coronavirus, le retour en mer de l'Ocean Viking s'est fait dans un contexte de forte reprise des traversées de la Méditerranée centrale. Et l'Italie craint de voir arriver le plus gros contingent de navires humanitaires.