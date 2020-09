L'exode des migrants vers le Royaume-Uni ne cesse pas

Les migrants traversent la Manche en plein jour, au vu et au su de tout le monde. Ils veulent gagner le Royaume-Uni le plus rapidement possible. Une scène courante sur les 33 km qui séparent les côtes française et britannique sur une des voies maritimes les plus dangereuses au monde. La plupart du temps, leurs embarcations sont arraisonnées par les navires qui patrouillent.

Un nouveau camp à la limite de Paris

Qu’ils viennent d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie ou d’ailleurs, après des semaines d’errance, les migrants arrivent d’abord dans les Hauts-de-France. C’est ici qu’ils prennent contact avec des passeurs. En Seine-Saint-Denis, au pied du Stade de France, un nouveau camp insalubre de 800 migrants s’est installé. La plupart d’entre eux veulent rejoindre l’Angleterre. Depuis janvier 2020, plus de 6 200 migrants ont tenté la traversée de la Manche.





