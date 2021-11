Justice : le procès d'Éric Zemmour pour provocation à la haine raciale a débuté

Devant le tribunal de Paris, mercredi 17 novembre, aucune trace d'Éric Zemmour. Mais une dizaine de ses soutiens a fait le déplacement au moment où le polémiste d'extrême droite est une nouvelle fois appelé à comparaître devant la justice pour ses propos tenus à la télévision. En automne 2020, il avait qualifié les mineurs migrants isolés, de "voleurs", d'"assassins" et de "violeurs". "Il y a un acharnement médiatique et un acharnement judiciaire contre Éric Zemmour", affirme un de ses soutiens.

Des mineurs non accompagnés ciblés

Déjà condamné à deux reprises pour des faits de nature similaire, Éric Zemmour est poursuivi notamment pour complicité de provocation à la haine raciale pour ses propos tenus sur CNews après un attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Ces mots ont pris pour cibles ceux qu'on appelle les mineurs non-accompagnés. Ces jeunes migrants, en majorité originaires d'Afrique ou du Moyen-Orient, sont venus tenter leur chance en Europe. Pour Me Patrick Klugman, l'avocat de l'association "SOS Racisme", les propos du polémiste sont intolérables. Parmi les 37 parties civiles, il y a notamment une vingtaine de conseils départementaux, qui prennent en charge les mineurs isolés. Une implication purement politique et sans fondement, selon l'avocat du possible candidat à la présidentielle, Me Olivier Pardo. En cas de condamnation, Éric Zemmour encourt 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement.