Isère : le geste héroïque d'un sans-papiers

Pour Mamoud Dialo, la vie continue presque comme si de rien n'était. La semaine dernière, dans la région du Vercors en Isère, il a sans doute sauvé des vies. Son chef cuisinier est pris d'un coup de folie et agresse au couteau et à la scie une employée. Le jeune sans-papiers intervient sans hésiter. Il réussit alors à discuter et à calmer l'agresseur jusqu'à l'arrivée des gendarmes. "Sa façon d'agir était très spontanée, il n'a pas réfléchi. Il y avait une fille en danger et il s'est interposé pour la protéger", se souvient Martine Chaligné, la directrice générale du centre de formation Afrat.

Arrivé l'été dernier en France

Mahmoud Diallo a 21 ans. Il est arrivé de Guinée à l'été 2018 et suit une formation dans un centre de formation à Autrans (Isère). Les gendarmes qui ont recueilli son témoignage après les faits tiennent à souligner son courage. Le jeune sans-papiers a fait une demande d'asile en France. Il attend la réponse. Tous ceux qui l'ont côtoyé espèrent qu'elle sera favorable.