Immigration : un débat à visées politiques

Concernant l'aide médicale d'État pour les sans-papiers, le gouvernement ne souhaite pas la supprimer, mais réduire le nombre de soins proposés. Ensuite, pour les demandeurs d'asile, en attente de papiers donc, qui bénéficient de la protection universelle maladie, il pourrait y avoir une carence de trois mois pour les soins non urgents. Le gouvernement ne veut pas d'un tourisme médical, c'est comme cela qu'il le définit, et il pointe du doigt les Albanais ou bien les Géorgiens, qui aujourd'hui sont très nombreux sur le territoire.

Stratégie politique

Le débat, qui commence à peine, crée de nombreux remous au sein de la majorité. Le 16 septembre, Emmanuel Macron a déclaré que l'immigration était une nouvelle priorité. Il considère que l'élection de 2022 se jouera en partie sur ce thème et fait le pari de diviser la droite et l'extrême droite. Les Français, eux, souhaitent des mesures sur le pouvoir d'achat et l'écologie, explique le journaliste de France 2 Arnaud Boutet.