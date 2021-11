Immigration : Louise Mottier dresse le portrait de "gamins impressionnants de résilience"

Louise Mottier, auteure, a passé plus de deux années en compagnie de mineurs non accompagnés qui ont traversé le monde entier pour habiter en France. Elle est l'invitée du JT de 23 Heures.

Louise Mottier a décidé d'écrire un livre après avoir passé du temps en compagnie de mineurs non accompagnés ("Les conquérants avec les mineurs non accompagnés"). "J'ai envie qu'on parle d'eux. L'idée du livre c'est de les humaniser et de montrer qu'ils sont forts et extrêmement courageux. Ils vivent des choses intolérables, inhumaines et il ne faut surtout pas cautionner cela", rapporte Louise Mottier.



"Des gamins impressionnants"

L'auteure travaillait dans un centre en Italie lorsqu'elle est tombée sur le récit d'un jeune somalien. Ce dernier expliquait qu'il rêvait d'être économiste. Dans sa lettre, le jeune homme racontait qu'il voulait apprendre à l'école. Malheureusement pour lui, il avait dû la quitter en Somalie pour fuir le danger. "Ce sont des gamins qui sont impressionnants de résistance et de résilience. Il faut les écouter et les accompagner", ajoute Louise Mottier.