Immigration : les demandes d'asile en augmentation en 2018

Les clandestins entrés sur le territoire français en 2018 sont-ils plus nombreux que l'an passé ? Sur le plateau de France 2, la journaliste Lilya Melkonian décrypte les chiffres concernant les étrangers en situation irrégulière. "C'est évidemment très difficile de comptabiliser le nombre de sans-papiers en France. En revanche, les chiffres dont on dispose sont ceux des demandeurs d'asile", constate la journaliste. Ils étaient 100 000 en 2017 et seraient 115 000 en 2018. Il s'agit donc "bel et bien d'une augmentation, mais attention, ce n'est pas pour autant que la France accorde le titre de réfugié à tous". Le taux reste le même : 40% des demandes d'asile sont accordées.

Des départs en augmentation

Selon le ministre de l'Intérieur, le nombre de migrants expulsés ou partis volontairement a augmenté de 20% en 2018 par rapport à l'an passé. En 2017, l'État comptait 14 859 départs forcés et 7 100 départs volontaires en contrepartie d'une aide financière, "cela fait un total de 21 959 départs", conclut Lilya Melkonian.

