Immigration : le gouvernement lance des pistes de réflexion et évoque les quotas

Édouard Philippe s'est dit prêt à discuter d'une éventuelle mise en place d'éventuels quotas lors de l'ouverture du débat sur l'immigration. Un sujet vaste, avec notamment le cas de l'aide médicale d'État (AME), toujours délicat. "Bien accueillir suppose de maîtriser les flux migratoires", a ainsi assuré le Premier ministre à l'Assemblée nationale. "Quotas par nationalité, ou par secteurs professionnels, de tout cela nous devons discuter", a précisé le chef du gouvernement.

Vers un durcissement de l'AME ?

Des quotas jugés "inutiles, inefficaces et contre-productifs. Et appliqués dans aucun autre pays d'Europe", pointe le député socialiste Boris Vallaud. À droite, Éric CIotti demande "un calendrier". Quant à l'AME, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a précisé qu'elle devait être maintenue, mais avec un durcissement de son attribution. "L'AME et les soins urgents ne doivent pas être dévoyés", a assuré la ministre.

Le JT

