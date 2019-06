"Il y a des choses à améliorer" à La France insoumise, admet Eric Coquerel

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a relancé la possibilité de quotas d'immigration dans le cadre d'un débat annuel au Parlement. "Je ne vois pas trop en quoi ça consiste. Il faut dire aux Français qu'il y a moins d'immigrés et de réfugiés qui arrivent en Europe", affirme Eric Coquerel dans les "4 Vérités" de France 2. "Le ministre en fait trop sur le sujet, car il permet de ne pas parler d'autres choses et ça alimente le Rassemblement national, ce dont paradoxalement ce pouvoir a intérêt", poursuit le député La France insoumise.

Sur ce sujet, conclut-il, "il faut d'abord parler des vrais chiffres et des conditions d'accueil dignes de ce nom, qui suscitent un problème. Il faut gérer les causes sur lesquelles nous avons nous les pays européens industrialisés beaucoup de responsabilités. Il faut revenir à des politiques de coopération et non sécuritaires".

Macron "hypocrite"

Emmanuel Macron a demandé à Genève (Suisse) à la conférence de l'Organisation internationale du travail (OIT) de mettre fin aux dérives d'un "capitalisme fou et à la captation des richesses par quelques-uns". "C'est le système orwellien. On dit l'inverse de ce qu'on fait. C'est de l'hypocrisie", estime Eric Coquerel.

La campagne des municipales de mars 2020 a débuté au Rassemblement national, bientôt chez LREM. "On a un peu le temps, mais l'objectif pour LFI est de cibler les villes où on peut gagner, les villes populaires et de mobiliser les quartiers populaires", explique l'élu de Seine-Saint-Denis, qui avoue que son parti, après son "revers" aux européennes, "a des choses à améliorer. On a une assemblée représentative à la fin de la semaine. J'espère qu'on va convaincre des gens de qualité comme Charlotte Girard de revenir".