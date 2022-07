Hongrie : nouveau dérapage du Premier ministre Viktor Orbán

Les réactions indignées se multiplient après un nouveau dérapage de Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois, connu pour ses positions anti-migrants, a été encore plus loin en déclarant : "Nous ne voulons pas être une race mixte qui se mélange avec des non-Européens". Ces propos sont jugés inexcusables par Washington et ils exacerbent les tensions avec Bruxelles.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, connu pour ses positions radicales sur l’immigration, a franchi une nouvelle ligne rouge en évoquant son refus du mélange des races. "Nous les Hongrois, nous ne sommes pas une race mêlée et nous ne voulons pas le devenir." Ses propos, tenus devant ses partisans samedi 23 juillet, suscitent de vives réactions. L'une de ses plus proches conseillères a démissionné avec fracas.





Des désaveux de l’étranger

Les États-Unis condamnent également ce discours, jugé antisémite. Viktor Orban s’est rendu à Vienne (Autriche), jeudi 28 juillet. Le chancelier autrichien a aussi marqué sa désapprobation, mais le Premier ministre hongrois a persisté. Les dirigeants européens sont de plus en plus irrités par ses prises de position. En pleine guerre d’Ukraine, son attitude est jugée conciliante avec Vladimir Poutine. Réélu largement en avril dernier, mais confronté à des difficultés économiques, Viktor Orbán cherche avant tout à plaire à son électorat le plus conservateur.