Hautes-Alpes : après avoir aidé une migrante sur le point d'accoucher, un bénévole est convoqué par la police

Benoît Ducos tentait d'aider les migrants en détresse dans les Hautes-Alpes, samedi 10 mars au soir, quand il a rencontré une femme enceinte de plus de huit mois.

Il juge la "situation insensée". Benoît Ducos, bénévole dans une association, réalisait une maraude dans les Hautes-Alpes, à la frontière franco-italienne, pour aider les migrants en détresse, samedi 10 mars au soir, quand il a rencontré un groupe de six personnes. "Les 'maraudeurs' leur donnent de quoi se réchauffer et discutent avec le groupe", explique Le Dauphiné. A ce moment-là, Benoît Ducos découvre que l'une des femmes présentes, une Nigériane, est enceinte de huit mois et demi. "J’ai pris la décision de l’emmener à l’hôpital" ainsi que le reste du groupe, explique-t-il au journal.

La jeune Nigériane accouche à Briançon

A l'entrée de la ville de Briançon, Benoît Ducos est arrêté pour un contrôle douanier. La femme enceinte se plaint alors de douleurs au ventre. "Ils ont tergiversé pour savoir s’il fallait appeler les pompiers", dénonce Benoît Ducos, "qui estime l’arrivée des secours à près d’une heure après le début du contrôle", précise Le Dauphiné. Un délai contesté par la préfecture.

La jeune femme est conduite à l'hôpital et accouche d'un petit Daniel. Les autres migrants sont transportés au poste de police avec leur conducteur. "Benoît Ducos est convoqué en audition libre [mercredi 14] à la police aux frontières de Montgenèvre pour le transport de personnes en situation irrégulière", raconte le journal régional.