Guerre en Ukraine : l’accueil des premiers réfugiés s’organise en France

Ils sont arrivés à Marseille (Bouches-du-Rhône) en pleine nuit. Des réfugiés ukrainiens, traumatisés, sont enfin en sécurité dans leur famille vivant en France. "Ce matin, je me suis réveillée avec des nouvelles de ma ville natale, elle est attaquée. Ils tirent partout, même sur des civils donc j’ai peur", confie Olena, réfugiée. Anna, elle, a fui dès les premiers bombardements. Une décision prise en urgence pour sauver ses enfants. Son mari, médecin, est resté en Ukraine.



Réorganiser les pièces de la maison

À quelques kilomètres, une autre famille s’est mobilisée. Anna accueille sa sœur et ses enfants, qui viennent de faire 2600 km depuis Odessa (Ukraine). Son mari n’a pas hésité à ouvrir sa porte, même s’il faut se serrer dans la maison. "On dort à cinq dans la chambre, deux personnes dans le canapé-lit, deux personnes dans la petite véranda où on a pu poser un lit aussi, et trois dans la chambre des garçons", détaille-t-il.