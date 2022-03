Guerre en Ukraine : des Français prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens

Depuis six jours, la télévision reste allumée devant cette guerre, qui laisse cette Lilloise impuissante. Alors pour la première fois de sa vie, elle a décidé d’accueillir des réfugiés. "Je n’ai jamais eu l’idée de le faire mais là c’est juste comme une évidence. On ne peut pas regarder la télévision toute la journée et juste se dire que ce n’est pas grave", explique Barbara Ozuch, volontaire à l’accueil de réfugiés ukrainiens. Une chambre est déjà prête. La mairie de Lille recense tous les habitants prêts à ouvrir leurs portes aux Ukrainiens.

Se mettre à la place des réfugiés

Quelques kilomètres plus loin, à Lesquin (Nord), Sandrine Leroi prépare elle aussi des lits d’appoint. La détresse des Ukrainiens l’a beaucoup touchée : "Je me suis dit que si nous étions en guerre, on aimerait bien être accueillis par un autre pays qui nous tienne la main, nous offre un toit et à manger". Dans la métropole lilloise, les habitants se disent prêts à accueillir 1 600 réfugiés ukrainiens.