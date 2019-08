L'agence Frontex accusée de tolérer des maltraitances sur des migrants

Elle n'a pas droit de regard sur les policiers locaux. Frontex, l'agence chargée de la surveillance des frontières extérieures européennes, s'est défendue, lundi 5 août, de tolérer des maltraitances sur les migrants.

Plusieurs médias européens, dont le quotidien britannique The Guardian, la chaîne allemande ARD et le site d'investigation allemand Correctiv, reprochent à l'agence de cautionner des actes commis par des gardes-frontières bulgares, hongrois et grecs. Ces derniers auraient, par exemple, traqué des demandeurs d'asile avec des chiens ou les auraient refoulés sans ménagement. Le tout, sous l'œil passif des agents de Frontex.

#Frontex categorically denies any involvement of its officers in violations of fundamental rights. We condemn any form of inhumane treatment, unprocessed returns and any other form of violence which are illegal under the European Charter for Fundamental Rights.