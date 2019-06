VIDEO. Des passeurs filmés en train de faire embarquer des migrants sur un canot au large de l'Italie

Les images ont été tournées et diffusées par Frontex, l'agence en charge des frontières extérieures de l'UE.

L'agence européenne en charge des frontières extérieures a diffusé, samedi 22 juin, des images de passeurs faisant embarquer des migrants à bord d'un canot, en pleine mer Méditerranée. Frontex a tourné cette vidéo jeudi, à une centaine de kilomètres de l'île italienne de Lampedusa, indique Le Parisien. Les experts de l'agence se sont interrogés en voyant un bateau de pêche tracter cette embarcation vide vers le large, explique-t-elle sur Twitter. Ils ont donc décidé de les suivre avec un drone et un avion durant plusieurs heures.

Wait, wait. Why is that fishing trawler towing an empty wooden boat at high seas??? pic.twitter.com/psy2z6z9Wp — Frontex (@Frontex) 22 juin 2019

"Et sans surprise, après plusieurs heures un flot de personnes a émergé du bateau de pêche et est monté à bord de l'embarcation", décrit Frontex. Le "bateau mère" des passeurs est alors reparti vers la Libye, laissant le canot de migrants poursuivre sa route vers l'Italie. L'agence européenne a prévenu les autorités italiennes et maltaises, permettant l'arrestation samedi des passeurs par les garde-côtes. Selon Le Parisien, les 80 réfugiés qui se trouvaient à bord du canot ont, eux, été interceptés dans les eaux italiennes. Ils ont débarqué à Licata samedi et ont été transférés au centre d'accueil de migrants de Lampedusa.