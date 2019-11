Eurozapping : la tension baisse entre la Russie et l'Ukraine ; un champignon dévoreur de mégots

La détente s'installe entre la Russie et l'Ukraine. Il y a un an, trois bateaux ukrainiens étaient kidnappés par les forces russes et leur équipage emprisonné. Les 24 marins ont été libérés et ont retrouvé leur famille le 7 septembre. Les navires sont revenus en Ukraine lundi 18 novembre. Une opération d'apaisement, avant un sommet à Paris le 9 décembre. La Russie et l'Ukraine discuteront du conflit qui les oppose depuis l'annexion par la Russie de la Crimée.

Des migrants tentent de passer en force

Des migrants forcent l'enclave espagnole de Ceuta. Un petit fourgon a foncé et s'est encastré dans les grilles du poste-frontière entre le Maroc et l'Espagne. À l'intérieur étaient entassés, cachés sous des couvertures, 52 migrants, dont deux enfants. Personne n'est gravement blessé. En 2019, 5 200 migrants ont réussi à rejoindre l'UE en passant par les enclaves espagnoles, soit 12% de moins qu'en 2018.

Un champignon mangeur de mégots en Belgique. Il dévore les cigarettes en moins de trois mois, là où la nature a besoin de 30 ans. Audrey Speyer a créé une start-up pour commercialiser son invention. Le cendrier en forme de gâteau est un peu encombrant, mais très écolo.