Eurozapping : hommage national en Norvège, des migrants pénètrent dans l'enclave espagnole de Melilla et des incendies en Russie

Le 22 juillet 2011, la Norvège était frappée par un drame de grande ampleur. Anders Behring Breivik, déguisé en policier, avait fait exploser une bombe à Oslo, avant de s'attaquer à un rassemblement de la jeunesse travailliste sur l'île d'Utoya. Le bilan total était de 77 morts et des centaines de blessés. Dix ans après, le pays est uni et ému. Les familles des victimes se sont rendues sur les lieux, là où leurs enfants ont été tués.

D'importants incendies en Russie

En Espagne, 200 migrants venus d'Afrique ont pu franchir la clôture entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. C'est une des plus importantes arrivées de ces dernières années selon les autorités. Ils ont été placés en quarantaine à cause du Covid-19. Enfin, dans le nord de la Russie, de violents incendies s'étalent sur plusieurs kilomètres, particulièrement en Sibérie et en République de Carélie. L'ampleur de ces feux de forêts rend l'intervention au sol difficile, l'armée est mobilisée et des hélicoptères envoient des tonnes d'eau.