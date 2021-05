Espagne : des milliers de migrants sont arrivés dans l'enclave de Ceuta

Depuis dimanche 16 mai, 8 000 migrants sont arrivés dans l'enclave espagnole de Ceuta. Ces hommes, femmes et mineurs viennent du Maroc voisin.

L'armée a été appelée en renfort, mardi 18 mai, dans l'enclave espagnole de Ceuta. Les militaires avaient pour objectif d'empêcher les nombreux migrants d'entrer sur le territoire. Derrière un immense grillage, des centaines de candidats à l'exil attendent de pouvoir forcer la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Depuis dimanche 16 mai, des milliers de migrants ont débarqué à la nage ou ont contourné la digue à pied, lorsque la marée le permettait. Parmi eux, se trouvaient de très nombreux mineurs.

Une frontière terrestre devenue infranchissable

Ceuta est une petite enclave espagnole au nord-est du Maroc. Depuis quelques années, la frontière terrestre est devenue infranchissable. Nombre de migrants sont désormais prêts à tout pour la contourner, par la mer, et rejoindre ce territoire européen, parfois au péril de leur vie. "Lorsque vous n'avez rien, pas d'argent, que vous devez payer votre loyer, que vous devez vous occuper de vos enfants et vos parents, il n'y a pas de place pour la peur", confie une femme au micro de France 3. Les douaniers marocains ont laissé faire, alors que Rabat (Maroc) proteste depuis plusieurs semaines contre l'hospitalisation en Espagne de l'indépendantiste Brahim Ghali, secrétaire général du Front Polisario et ennemi du royaume marocain. Sur les 8 000 migrants entrés depuis deux jours dans l'enclave, les autorités espagnoles affirment en avoir renvoyé 4 000 au Maroc.