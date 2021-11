Des dizaines de migrants arrêtés en Pologne, alors que l'UE prépare des sanctions contre la Biélorussie

Les Occidentaux accusent le régime d'Alexandre Loukachenko d'avoir délibérément orchestré la crise migratoire en cours à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.

Des dizaines de migrants en provenance de Biélorussie ont été arrêtés en Pologne, a annoncé Varsovie dimanche 14 novembre, prévenant qu'un afflux plus important était possible à l'approche du sommet de l'UE qui doit examiner, lundi, le durcissement des sanctions contre Minsk. La police a indiqué sur Twitter que 50 migrants étaient parvenus à franchir la frontière fortement gardée de l'UE, la veille, près du village de Starzyna.

Des milliers de migrants campent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, côté biélorusse, provoquant une impasse dans les relations entre l'UE et les Etats-Unis d'un côté, et la Biélorussie soutenue par la Russie de l'autre. Les occidentaux accusent le régime d'Alexandre Loukachenko d'avoir délibérément orchestré la crise en encourageant les migrants à venir dans son pays, puis en les acheminant à la frontière. Selon les organisations humanitaires, au moins 10 migrants sont morts jusqu'à présent.

Le ministre biélorusse des Affaires étrangères a déclaré dimanche, lors d'un entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, que la politique de sanctions contre son pays était "sans espoir" et "contre-productive". Josep Borrell avait plus tôt prévenu que Bruxelles allait durcir ses sanctions lundi, pour y inclure "tous ceux qui participent au trafic de migrants vers le Bélarus, y compris les compagnies aériennes, les agences de voyages et les fonctionnaires".