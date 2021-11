Crise migratoire : la tension à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie s'intensifie

La tension est palpable à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Mardi 16 novembre, des affrontements ont eu lieu entre les migrants et les forces de l'ordre polonaises qui ont tenté d'empêcher les migrants de passer.

C'est une crise qui commence à s'intensifier. À la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, rien ne va plus. Des affrontements ont éclaté mardi 16 novembre entre les migrants et l'armée polonaise qui a été contrainte d'utiliser des armes, gaz lacrymogène ou encore canons à eau pour les repousser. Armés de cailloux, les migrants ont tenté tant bien que mal de passer la frontière polonaise. Un policier polonais aurait été grièvement blessé à la tête à cause de jets de pierres. La situation est plus que critique, au moment où l'Union Européenne continue d'accuser la Biélorussie d'instrumentaliser les migrants.

"Ça fait neuf mois qu'on dort dans la forêt"

Une situation intenable pour les migrants qui tentent par tous les moyens de rejoindre la Pologne, en vain. "Ça fait neuf mois qu'on dort dans la forêt. On a froid, on a faim. On attend juste que l'Europe ouvre ses portes, mais ils ne laissent personne nous aider", crie un migrant. L'affrontement va durer plusieurs heures jusqu'à ce que les migrants quittent totalement le poste de frontière. Plusieurs blessés ont été évacués sur des civières. Une escalade de violence qui a choqué la communauté internationale. "Le régime de Loukachenko instrumentalise de manière inhumaine et éhontée les flux migratoires pour tenter de déstabiliser et de désunir l'Union européenne", a déclaré le Premier ministre Jean Castex. La situation est apaisée mardi soir, mais pour combien de temps ?