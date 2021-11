Biélorussie : sanctions européennes en vue contre Minsk

L'UE et les États-Unis comptent prendre de nouvelles sanctions contre la Biélorussie, accusée d'instrumentaliser la crise migratoire. De son côté, la Pologne compte construire un mur à sa frontière.

La pression montre : lundi 15 novembre, l'Union européenne et les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient prendre dans les prochains jours de nouvelles sanctions contre le régime biélorusse. Cette fois-ci, les mesures pourraient viser des entités économiques. Alexandre Loukachenko, lui, s'est entretenu avec Angela Merkel. C'est le premier entretien avec un dirigeant européen, depuis sa réélection il y a un peu plus d'un an.

Construction d'un mur par la Pologne

Le président biélorusse a indiqué qu'il était prêt à aider les migrants à retourner dans leur pays. Mais, pour l'instant, à la frontière, rien ne bouge : 2 000 personnes sont toujours rassemblées à un poste-frontière à la suite d'une rumeur qui affirmait que les portes allaient s'ouvrir. Mais, en face, la Pologne a redoublé de mobilisation militaire. Varsovie va débuter la construction d'un mur à sa frontière à partir de la mi-décembre 2021.