Covid-19 : "vouloir fermer les frontières est inutile", tranche Catherine Wihtol de Wenden

Catherine Wihtol de Wenden dénonce toutes les contradictions liées à la question migratoire. "Les idées reçues circulent depuis 20 ans et tous les travaux montrent le contraire. Mais c'est ancré dans l'esprit des gens et, très souvent, le chercheur n'est pas très écouté par rapport aux personnalités politiques", regrette la spécialiste des migrations. "On n'arrive pas à se faire entendre."

"On prend conscience de toute la mobilité du monde dans une crise comme celle du coronavirus"

En ces temps d'épidémie de coronavirus, tous ces préjugés ressortent de nouveau, certaines voix s'élevant pour fermer les frontières. "En réalité, tout le monde circule. Le monde rencontre le monde", analyse la chercheuse. "On prend conscience de toute la mobilité du monde dans une crise comme celle du coronavirus et on se rend compte que vouloir fermer les frontières est inutile."

